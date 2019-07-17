Перспективы деятельности Всемирного банка в Казахстане на предстоящие годы обсудили Токаев и Мюллер

Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ — Перспективы деятельности Всемирного банка (ВБ) в Казахстане на предстоящие годы обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и вице-президент ВБ Сирил Мюллер, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства встретился с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером. В ходе встречи обсуждались перспективы деятельности Всемирного банка в Казахстане на предстоящие годы», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Мюллер проинформировал Токаева об итогах сотрудничества в различных секторах, в частности, о реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, новых технологий и искусственного интеллекта.

Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в области повышения эффективности государственного управления и оказания государственных услуг населению.

«Всемирный банк признает Казахстан лидером в Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций и намерен в дальнейшем всячески поддерживать нашу страну в этом направлении, а также способствовать развитию региональной кооперации», — резюмируется в сообщении.