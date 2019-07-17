Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ — Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток, рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по Нур-Султану на 18 июля: малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, температура ночью +15+17, днем +28+30; на 19-20 июля: переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура ночью +16+18, днем +28+30», — говорится в сообщении в среду.

Согласно прогнозу, в Алматы 18 июля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +21+23, днем +34+36; 19-20 июля – переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +21+23, днем +33+35.

«Прогноз погоды по Шымкенту на 18 июля: небольшая облачность, без осадков, ветер восточный 8-13 м/с, температура ночью +23+25, днем +40+42; на 19 июля: небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный 8-13 м/с, температура ночью +23+25, днем +40+42; на 20 июля: небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный 8-13 м/с, температура ночью +23+25, днем +38+40», — резюмируется в сообщении.