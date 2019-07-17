Землю под строительство центра для бездомных животных согласился выделить акимат Мангистау

Алматы. 17 июля. КазТАГ — Землю под строительство центра для бездомных животных согласился выделить акимат Мангистауской области, сообщает «ИнАктау».

«17 июля аким Актау Галымжан Ниязов провел совещание совместно с представителями коммунальных служб, на котором сообщил о том, что акимат Мангистауской области дал согласие на передачу земельного участка под строительство Эколого-образовательного центра поддержки диких и бездомных животных», — рассказал директор неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Он уточнил, что областной акимат готов выделить Актау 1,8 га земли для строительства Эколого-образовательного центра поддержки диких и бездомных животных на территории бывшей загородной исправительной колонии №172/1.

По словам Осина, процедура передачи участка на баланс города, а затем совместная проработка ряда вопросов с неправительственными организациями, которые будут оказывать поддержку животным, длительная и предварительно продлится до осени этого года.

«В дальнейшем центр помощи диким и бездомным животным планируется возводить в рамках государственно-частного партнерства. Но пока о спонсорах говорить рано. Наша организация с сообществом защиты животных «Шанс» идем медленно, но верно. Приятно осознавать, что аким лично участвует в решении этой проблемы. За что я очень благодарен. Ждем всех соответствующих процедур. В эту субботу снова поедем участок осматривать», — сообщил Осин.

Напомним, о планах построить в регионе Эколого-образовательный центр поддержки диких и бездомных животных по принципу ГЧП руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин сообщил в феврале этого года. В нем будет проводиться комплексная работа по лечению, поиску владельцев и опекунов для временного содержания животных. На базе центра планируется проведение образовательных программ для молодежи, развитие волонтерства, реализация социальных программ реабилитации для людей с ограниченными возможностями и психоневрологическими заболеваниями через канистерапию.

27 апреля аким Актау совместно с НПУ «Эко Мангистау» и организацией по защите животных «Шанс» осмотрели участок, расположенный на территории бывшей загородной исправительной колонии №172/1.