Бывший следственный изолятор планируют переоборудовать в арестный дом для неплательщиков алиментов в Алматы

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Бывший следственный изолятор (СИЗО) планируют переоборудовать в арестный дом для неплательщиков алиментов в Алматы, сообщил заместитель акима города Ерлан Аукенов.

«По закону до 40 суток (ареста – КазТАГ) необходимо для лиц, которые не платят алименты. Вопрос прорабатывается, изучаем его сейчас. Здание следственного изолятора, которое год назад на пр. Сейфуллина по инициативе прокуратуры закрыли, мы прорабатываем, как принимать в коммунальную собственность города (для создания на его базе арестного дома – КазТАГ)», — сказал Аукенов на заседании общественного совета (ОС) Алматы в четверг.

Вместе с этим он сказал, что возможно и строительство нового здания для арестного дома, «который будет соответствовать всем международным стандартам», стоимость проекта – Т1,4 млрд.

В свою очередь члены ОС посоветовали создать арестный дом на базе существующего в Турксибском районе Алматы Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН).

По данным членов ОС, наполняемость ЦАН сегодня – около 10-15 человек, в свое время это здание оборудовали для женщин, пострадавших от насилия в семьях.

«По ЦАН мы с вами поедем, изучим, посмотрим. Если можем не выделять бюджетные средства (Т1,4 млрд на строительство арестного дома – КазТАГ), то так и сделаем. Сейчас, в первую очередь, будем принимать из республиканской собственности бывший ИВС (изолятор временного содержания – КазТАГ), для использования», — согласился изучить предложение Аукенов.

Ранее сообщалось, что 12 фронт-офисов во всех районных отделах полиции в Алматы появятся осенью этого года.