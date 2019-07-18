Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ — 3,2 тыс. казахстанцев совершат хадж в 2019 году, сообщает служба центральных коммуникаций (СЦК).

«В период с 31 июля по 20 августа на хадж отправятся по выделенной квоте 3,2 тыс. казахстанцев (в 2018 году – 3 тыс. чел)», — сообщил председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития (МИОР) РК Ержан Нукежанов на брифинге в СЦК в четверг.

Он отметил, что перевозку паломников в Королевство Саудовская Аравия будут осуществлять две авиакомпании – отечественная Scat и саудовская FlyNas.

«Первый рейс запланирован из городов Актау и Шымкент», — уточнил Нукежанов.

В свою очередь первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РК (ДУМК), наиб муфтий Наурызбай Утпенов отметил, что паломничество в Мекку является одним из пяти столпов Ислама, одной из основ исламского поклонения.

По его словам, в стране проводятся семинар-тренинги по разъяснению цели и порядка совершения паломничества в 530 мечетях с районным, городским и областным статусом. Помогать паломникам будет хадж-миссия, в составе которой 12 человек, из них восемь представителей ДУМК во главе с наиб муфтием, представитель комитета по делам религий МИОР и три врача.