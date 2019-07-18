Допустившего посадку на территории населенного пункта пилота КГА отстранил от полетов

Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ — Допустившего посадку на территории населенного пункта пилота комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК отстранил от полетов, сообщает пресс-служба КГА МИИР РК.

«15 июля в ряде казахстанских СМИ было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент посадки вертолета R-44 рег. №UP-RB006, принадлежащего ТОО «Falcon Avia», на территории населенного пункта (предположительно Шу). Тем самым не были соблюдены положения пункта 423 Правил производства полетов в гражданской авиации РК, утвержденных приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 28 июля 2017 года №509. По данному факту комитетом гражданской авиации МИИР РК отстранен от полетов КВС(командир воздушного судна – КазТАГ) Матвиенко А.В., допустивший посадку на территории населенного пункта», — говорится в сообщении в среду.

Также в КГА сообщили, что направлена инспекционная комиссия для проверки вопросов организации полетов ТОО «Falcon Avia».