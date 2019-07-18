Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ — К 7 годам лишения свободы приговорена теневик в Шымкенте за дачу взятки прокурору, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Департаментом агентства по противодействию коррупции Шымкента ранее завершено досудебное расследование в отношении Тикуновой К., подозреваемой в создании и руководстве деятельностью «лжепредприятий». (…) 17 июля приговором суда Аль-Фарабийского района Шымкента Тикунова К. осуждена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что осужденная пожизненно лишена права заниматься руководящей деятельностью в коммерческих и иных организациях.

По данным агентства, Тикунова К. с целью решения вопроса о прекращении прокурорской проверки по ее теневому бизнесу совершила покушение на дачу взятки заместителю руководителя управления прокуратуры Шымкента в сумме Т4 млн.