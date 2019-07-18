Алматы. 18 июля. КазТАГ – Крупный пожар на складе в Алматы ликвидирован, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«Пожар ликвидирован в 14.49. Площадь пожара составила 450 кв.м Жертв и пострадавших нет», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы горит складское помещение по адресу: Жетысуский район, ул. Омарова, 12в/1. Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» ДЧС Алматы в 7.45. В ДЧС отметили, что силы и средства наращиваются по повышенному номеру. Отмечалось, что пожар пытаются потушить с вертолета (борт АО «Казавиаспас»), затем к тушению пожара подключили второй вертолет («Службы спасения Алматы»).