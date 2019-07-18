Алматы. 18 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Потенциальное снижение размера основного долга по ипотеке для некоторых заемщиков по программе рефинансирования валютных ипотечных займов могло превышать и 50% в тенге, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Мерей Исабеков.

«Благодаря указанной программе практически 45 тыс. заемщиков получили возможность сохранить единственное жилье. Условия кредитования были значительно облегчены, а часть задолженности была прощена. Например, по займам, полученным в период с 2004 по 2009 годы, сумма прощенной задолженности (в том числе основной долг, вознаграждение, комиссии, штрафы) составляет Т51,9 млрд, или в среднем Т1,93 млн на заемщика. Между тем было одобрено рефинансирование 7980 валютных ипотечных займов. Если учесть, что стоимость доллара за 3 месяца 2015 года увеличилась со Т190 до Т380, то потенциальное снижение размера основного долга по ипотеке для некоторых заемщиков могло превышать и 50% в тенге. Для социально уязвимых слоев населения также предусмотрены дополнительные условия, такие как ставка по кредиту в 3% на льготный период», — прокомментировал Исабеков для КазТАГ сообщение пресс-службы Нацбанка РК о том, что рефинансирование более 7,9 тыс. валютных ипотечных займов одобрили по госпрограмме в Казахстане.

Программа по рефинансированию проблемных валютных займов, вспоминает эксперт, была утверждена постановлением правления Нацбанка от 24 апреля 2015 года №69.

«Изначально программа была рассчитана для граждан, получивших займы в период с 2004 по 2009 годы, обеспечением по которым выступало единственное жилье. Целью программы является смягчение условий погашения ипотечных займов для максимально возможного количества заемщиков, а также снижение уровня проблемных кредитов и снижение уровня долларизации экономики. На указанные цели было выделено Т130 млрд», — уточнил собеседник агентства.

Позднее, дополнил спикер, 20 августа 2015 года Нацбанк ввел свободно плавающий обменный курс, после чего стоимость доллара США подскочила со Т190 до Т380 в течение квартала.

«В связи с чем в программу были введены дополнения, предусматривающие фиксирование курса иностранной валюты при рефинансировании проблемных валютных займов по состоянию на 18 августа 2015 года, то есть Т188,35 за $1. На рефинансирование валютных ипотечных займов за счет средств Нацбанка выделено более Т150 млрд, тогда как в целом на поддержку ипотечных заемщиков выделено более Т300 млрд», — пояснил Исабеков.

По словам эксперта, после принятия указанной программы законодательно была запрещена выдача валютных ипотечных займов при отсутствии дохода у заемщика в указанной валюте, что в дальнейшем нивелирует риск повторения подобной ситуации.

«В свою очередь потребителям любых финансовых услуг при принятии каких-либо финансовых решений следует детально изучить все потенциальное риски, связанные с тем или иным продуктом», — заключил Исабеков.

Напомним, ранее пресс-служба Нацбанка РК сообщила, что рефинансирование более 7,9 тыс. валютных ипотечных займов одобрили по госпрограмме в Казахстане.

«На 10 июля 2019 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 7980 заявок на сумму Т67,1 млрд, рефинансировано 6523 займа на сумму Т53,8 млрд. Для определения соответствия займа условиям программы заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор», — говорилось в распространенном 11 июля сообщении.