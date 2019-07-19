Более 80 мер воздействия применили в отношении банков-нарушителей в РК во II квартале 2019 года

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Алматы. 19 июля. КазТАГ – Более 80 мер воздействия применили в отношении банков-нарушителей в Казахстане во II квартале 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Во II квартале 2019 года в отношении банков применено мер воздействия в количестве 81, в том числе: 13 административных штрафов на сумму Т4 075 878; 68 рекомендательных мер надзорного реагирования», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По данным финансового регулятора, банками в большинстве случаев не соблюдаются следующие порядки, которые связаны с осуществлением: обслуживания банковских займов; платежей и переводов денег; обслуживания банкоматов и банковских счетов.

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