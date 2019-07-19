Государство должно быть достойным памяти Дениса Тена 19.07.2019 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 43 0 Чемпионка мира, абсолютный чемпион Азии по таэквондо 2018 года, общественный деятель Светлана Кан о том, что спорт должен развиваться благодаря госполитике, а не вопреки Похожие материалы: Мы не должны быть куклой в руках власти – Бапи В управлении многоквартирным жилым фондом государство направляет усилия не туда Москва не может быть законодателем в дедолларизации Успех казахстанского теннисиста на Уимблдоне, очередная неудача штангиста Ильи Ильина, «Астана» на многодневке «Тур де Франс» и футбольные клубы РК перед новым «европейским походом» В Алматы начался санкционированный митинг