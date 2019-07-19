Государство должно быть достойным памяти Дениса Тена

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Чемпионка мира, абсолютный чемпион Азии по таэквондо 2018 года, общественный деятель Светлана Кан о том, что спорт должен развиваться благодаря госполитике, а не вопреки

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