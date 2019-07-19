Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Крупный лесной пожар тушат в природном парке Бурабай, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«19 июля в 13.00 в Бурабайском районе Акмолинской области в 15 км от города Щучинск на территории ГУ «Государственный национальный природный парк Бурабай УДП РК» (4 класс пожарной опасности) произошло загорание сухой травы и леса на вершине горы Жеке Батыр, на высоте 852 метра», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, а причина пожара устанавливается.

«На месте пожара и в ДЧС области развернут оперативный штаб. Задействован силы и средства ДЧС (50 сотрудников и пять единиц техники), ГУ «ГНППБ УДП РК» (40 работников, две единицы техники, один вертолет Ми-2 для облета). Из города Кокшетау вылетел вертолет Ми-26 АО «Казавиаспас» КЧС с водно-сливным устройством», — добавили в КЧС.