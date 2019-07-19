Более четверти миллиарда тенге потратил ЕНПФ на рекламу и маркетинг в 2018 году

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Более четверти миллиарда тенге потратило АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) на рекламу и маркетинг в 2018 году, сообщается в аудиторском отчете компании «Делойт» в Казахстане.

Расходы ЕНПФ на рекламу и маркетинг в 2018 году увеличились в 1,4 раза, до Т277 млн. Расходы на персонал, напротив, снизились на 4,3%, до Т7,2 млрд, указывается в отчете аудитора

При этом, общие административные расходы фонда выросли на 16%, до Т1,2 млрд.

Активы ЕНПФ за 2018 год увеличились на 32,2%, до Т136 млрд. Обязательства фонда за отчетный период сократились в 5,3 раза, до Т2,2 млрд. Суммы акционерного и резервного капитала не изменились и составили, соответственно, Т7,1 млрд и Т4,1 млрд.

Чистая прибыль ЕНПФ за 2018 год выросла в 2,3 раза, до Т41,3 млрд, прибыль до налогообложения – в 2,2 раза, до Т49,9 млрд, операционные доходы – в 1,8 раза, до Т62,1 млрд, чистый комиссионный доход – в 1,8 раз, до Т51,9 млрд.