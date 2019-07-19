В ЕЭК заявили о необходимости создания в ЕАЭС евразийских корпораций

Алматы. 19 июля. КазТАГ – В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили о необходимости создания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) евразийских корпораций, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Ситуация на глобальных промышленных рынках сегодня такова, что реально конкурировать на них могут только очень крупные компании. Для того, чтобы союз мог занять заметное место в этой системе, нам необходим свой крупный бизнес, необходимы евразийские корпорации», — заявил министр ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин.

По его словам, благодаря активному участию бизнеса удается достигать согласованных решений по развитию металлургии, машиностроения, легкой промышленности, сельского хозяйства.

«Важным вектором работы комиссии остается формирование единого безбарьерного экономического пространства. Барьеры во взаимной торговле увеличивают издержки бизнеса, они направлены против интересов не только предпринимателей, но и самих государств-членов ЕАЭС. Барьеры на внутреннем рынке союза должны быть устранены в кратчайшие сроки и новые не должны возникать», — подчеркнул член коллегии ЕЭК.

В качестве инструментов цифровизации промышленности в рамках союза комиссия, добавил он, создает евразийскую сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.

«Это поможет государствам «пятерки» в решении задач по сбалансированной загрузке предприятий и перетоку технологий. Активизация совместных усилий с бизнес-сообществом ЕАЭС будет способствовать созданию новых инновационных секторов в экономике союза и выводу промышленных комплексов на новый технологический уклад», — добавил Субботин.