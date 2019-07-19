Курс доллара незначительно повысился в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг незначительно повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т383,6, а продажи – Т384,9.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т383,8, а продают по Т385,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т384,4, а продажи – Т385,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т384,39.