Курс доллара незначительно повысился в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 19 июля. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг незначительно повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т383,6, а продажи – Т384,9.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т383,8, а продают по Т385,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т384,4, а продажи – Т385,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т384,39.

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