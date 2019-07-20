Абылай хана и Жамбыла частично будут перекрывать в ближайшие двое суток в Алматы

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Алматы. 20 июля. КазТАГ – Проспект Абылай хана и улицу Жамбыла частично будут перекрывать в ближайшие двое суток в Алматы, сообщает пресс-служба «Алматы жолдары».

«В связи с дорожно-ремонтными работами на проспекте Абылай хана участок от улицы Макатаева до улицы Маметова с 20 июля 22.00 до 21 июля 6.00 будет перекрыт», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Также по Абылай хана с 20 июля 22.00 до 21 июля 6.00 будет частично перекрыт участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Гоголя.

«В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Жамбыла участок от проспекта Гагарина до улицы Жарокова с 20 июля 22.00 до 21 июля 6.00 будет перекрыт частично. В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Жамбыла участок от улицы Жарокова до улицы Ауэзова 21 июля 22.00 до 22 июля 6.00 будет перекрыт», — сказано в сообщении.

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