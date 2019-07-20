Субъектов оптового рынка электроэнергии РК хотят законодательно обязать использовать АСКУЭ

Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ – Субъектов оптового рынка электроэнергии Казахстана хотят законодательно обязать использовать автоматизированные системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передает корреспондент агентства.

«Целями принятия законопроекта являются: 1. Введение обязывающих норм в законодательстве РК по установке АСКУЭ у субъектов оптового рынка электрической энергии; 2. Введение административной ответственности в отношении субъектов оптового рынка электрической энергии за отказ в установке АСКУЭ; 3. Определение на законодательном уровне понятия АСУЭ с целью дальнейшей имплементации «Индустрии 4.0 – ТЭК»; 4. Внесение иных изменений и дополнений в действующее законодательство», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики».

Как пояснили разработчики документа, Казахстан взял на себя обязательство по развитию возобновляемых источников энергии, которые предусматривают, что доля альтернативных источников энергии (солнечная, ветровая, гидроэнергетика) будет составлять 30 процентов к 2030 году.

«Для достижения амбициозной цели существующая структура производства, передачи и распределения электроэнергии требует необходимого объема модернизации, для того чтобы улучшить системы мониторинга, контроля и защиты. Одной из основных нерешенных проблем на оптовом рынке электрической энергии, сдерживающими его дальнейшее развитие, является отсутствие АСКУЭ у субъектов рынка», — отметили авторы документа.

Поясняется, что в соответствии с законом РК «Об электроэнергетике», автоматизированной системой коммерческого учета электрической энергии является совокупность средств измерений и аппаратно-программного комплекса для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи данных учета электрической энергии.

«Министерство энергетики РК имеет компетенцию по разработке и утверждению правил функционирования АСКУЭ для субъектов оптового рынка электрической энергии. В свою очередь, АО «KEGOC» осуществляет техническое и методическое руководство по созданию единой информационной системы, АСКУЭ, сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики всех субъектов оптового рынка электрической энергии. Энергопередающие организации должны соответствовать требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии и включающим наличие автоматизированных систем коммерческого учета, систем телекоммуникаций, обеспечивающих их унификацию с системами, установленными у системного оператора и региональной электросетевой компании», — пояснили в минэнерго.

Основной целью применения АСКУЭ названо «получение достоверной информации о количестве произведенной, переданной, распределенной и потребленной электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии».

«Эта информация позволяет: 1. производить финансовые расчеты между участниками рынка; 2. управлять режимами энергопотребления; 3. определять и прогнозировать все составляющие баланса электроэнергии (выработка, отпуск с шин, потери и так далее); 4. определять и прогнозировать удельный расход топлива на электростанциях; 5. выполнять финансовые оценки процессов производства, передачи и распределения электроэнергии и мощности; 6. контролировать техническое состояние систем учета электроэнергии в электроустановках и соответствие их требованиям нормативно-технических документов», — сказано в концепции законопроекта.

По словам разработчиков, внедрение АСКУЭ и АСУЭ дает возможность: 1. оперативно контролировать и анализировать режим потребления электроэнергии и мощности основными потребителями; 2. осуществлять оптимальное управление нагрузкой потребителей; 3. собирать и формировать данные на энергообъектах; 4. собирать и передавать на верхний уровень управления информацию и формировать на этой основе данные для проведения коммерческих расчетов между поставщиками и потребителями электрической энергии; 5. автоматизировать финансово-банковские операции и расчеты с потребителями.

«Законопроект способствует к постепенному внедрению элементов цифровых технологий для дальнейшей имплементации «Индустрии 4.0 – ТЭК». Законопроект регулирует общественные отношения, возникающие при внедрении АСКУЭ у субъектов оптового рынка электрической энергии», — пояснили разработчики.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 29 июля.