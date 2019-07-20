Названа планируемая в РК предельная цена на реализуемый вне электронных площадок газ на IV квартал

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Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ – Названа планируемая в Казахстане предельная цена на реализуемый вне электронных площадок газ на IV квартал, передает корреспондент агентства.

«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года в размере Т38 701,67 за тонну без учета налога на добавленную стоимость», — говорится в проекте приказа министерства энергетики.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 1 августа.

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