Названа планируемая в РК предельная цена на реализуемый вне электронных площадок газ на IV квартал

Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ – Названа планируемая в Казахстане предельная цена на реализуемый вне электронных площадок газ на IV квартал, передает корреспондент агентства.

«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года в размере Т38 701,67 за тонну без учета налога на добавленную стоимость», — говорится в проекте приказа министерства энергетики.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 1 августа.