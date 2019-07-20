Алматы. 20 июля. КазТАГ – США отказались в любой форме участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане, сообщает ТАСС.

«США подчеркивают, что ООН и только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии. Переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву, и Соединенные Штаты не будут участвовать ни в какой форме», — заявили в государственном департаменте США.

По мнению американских дипломатов, «Женевский процесс – единственный заслуживающий доверия, законный и международно признанный формат для политического процесса в Сирии».

«Астанинский процесс оказался не способен предотвратить насилие или добиться существенных успехов на пути к миру. США продолжают взаимодействовать с ООН и другими сторонами, в том числе с Россией, для содействия всем возможным усилиям по продвижению политического пути (урегулирования – КазТАГ), как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ OOН», — добавили в госдепе США.

Напомним, 19 июля в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что 1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. По информации казахстанского МИД, на встрече планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.