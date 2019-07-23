Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Борис Джонсон сменит 24 июля Терезу Мей на посту премьер-министра Великобритании, сообщает ТАСС.

«Британский евроскептик Борис Джонсон одержал уверенную победу на выборах нового лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии. Кандидатуру бывшего главы МИД (2016-2018 годы) и экс-мэра Лондона (2008-2016 годы) поддержали 92 153 рядовых члена Консервативной партии или 66,4%, а за его оппонента Джереми Ханта, действующего главу британского МИД, проголосовали 46 656 человек, или 33,6%. Таким образом, Джонсон уже на правах лидера тори 24 июля сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что 25 июля Джонсон проведет первое заседание нового правительства.

Напомним, Мэй объявила о своей отставке 7 июля. Главная причина ухода политика – срыв сроков Brexit – выхода Великобритании из состава Европейского союза.