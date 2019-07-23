Нападение в Алматы спланировано, а заявление министра ставит журналистов под угрозу – адвокат

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Нападение на журналистов в Алматы спланировано, а заявление министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева ставит работников СМИ под угрозу, уверен адвокат Галым Нурпеисов.

«Здесь был четкий запланированный сценарий. Когда мы зашли с матерью Оксаны Шевчук в пресс-зал, несколько «многодетных матерей» спортивного телосложения резко направились к нам и начали вклиниваться между мной и мамой Шевчук. Меня начали вытеснять, отталкивать, отпихивать, была провокация, чтобы я сорвался, чтобы применил силу. Я как адвокат понимал, что мне нельзя поддаваться на провокации. Я старался пробиться к маме Оксаны Шевчук, один раз у меня это получилось. Я огородил ее от этих женщин, но в определенный момент был очень сильный рывок, меня из этого круга выкинули и за мной закрепилось две или три эти женщины, которые меня удерживали и пытались спровоцировать на нестандартные действия. Еще несколько женщин в это время оказывали психологическое давление на маму Шевчук», — сказал Нурпеисов корреспонденту агентства КазТАГ во вторник.

Кроме того, он обратил внимание на то, что были еще две группы с четкими задачами. Задача одной группы, по его словам, заключалась в том, чтобы создавать максимальные шум и хаос, а когда появились корреспонденты, из толпы нападавших женщин выделилась еще одна группа, которая целенаправленно мешала вести съемку происходящего, отбирала телефоны и ломала видеокамеры.

При этом он подчеркнул значительную физическую подготовку женщин, представившихся многодетными матерями.

«Это не просто женщины. Они действительно физически сильные. Я – мужчина, я ощущаю свою силу, и при этих отпихиваниях, попытках удержать меня, я действительно чувствовал физическую силу. Это были не просто тетушки, это были «хорошие такие» тетушки!» — добавил он.

По словам Нурпеисова попытка министра Тургумбаева представить произошедшее как бытовой конфликт ставит журналистов под угрозу.

«То, что заявил министр МВД относительно вчерашнего события, что это случайность, стандартный бытовой конфликт, где обе стороны виноваты, и причин для волнения нет. Меня как адвоката и просто как человека очень сильно насторожил данный подход и данное отношение. Здесь вопрос касается неприкосновенности журналистов, ибо журналисты – это у нас особая категория людей, которая получает информацию и передает ее в соответствии с законом. То есть, без журналистов мы никогда не будем иметь достоверной информации. 158-я статья непосредственно у нас прописана в Уголовном кодекса для защиты журналистов. Если ответственные должностные лица относятся к такому событию как к рядовому событию, у нас идет кризис доверия», — сказал Нурпеисов.

По его словам, подобных попыток воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов не наблюдается даже в Сирии и в восточной Украине.

«Я считаю, что корреспонденты у нас находится под ударом и под угрозой. Я думаю, что нападение на журналистов было определенным месседжем о том, что хватит вам освещать то, что есть, делайте то, что вам скажут. Иного объяснения я не вижу. Даже когда мы смотрим на ситуацию в Сирии, мы не видим, чтобы на журналистов нападали. Даже в восточной Украине журналисты работают. Бывают инциденты, но там действительно проходят боевые действия, а на митингах журналисты работают. Даже такой наглядный пример – «Желтые жилеты» во Франции. Журналисты освещали события, и их никто не трогал. А то, что мы имеем здесь на сегодняшний день – это катастрофа с правами человека», — подчеркнул Нурпеисов.

Ранее министр Тургумбаев отверг версию об организованном характере нападения на журналистов, утверждая, что якобы произошла «ссора двух сторон», однако очевидцы и видеокадры с места событий свидетельствуют, что «ссоры двух сторон» на самом деле не было. Нет никаких свидетельств участия журналистов в конфликте как стороны «ссоры» нет – напротив, на кадрах видно, как журналисты ведут себя предельно корректно, не грубят, не применяют силу, не выражают агрессию, в отличие от нападавших.

Журналистами уже опознана одна из нападавших – Акжол Ахметова – ранее она на одном мероприятии играла роль помощницы акима Алатауского района Шахмердена Рыспаева и призывала его слушать.

На журналистов напали 22 июля на пресс-конференции о преследованиях матерей в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) в Алматы. У сотрудников МИА КазТАГ отобрали оборудование, а камеры журналистов телеканала «Алматы» и «Радио Азаттық» и вовсе полностью сломали. Была вызвана полиция, которая не предприняла никаких мер в отношении нарушителей.