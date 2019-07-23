Алматы. 23 июля. КазТАГ – Восемь компаний хотят участвовать в тендере по оценке качества активов банков Казахстана, сообщается в протоколе предварительного допуска к участию в тендере по приобретению услуг по оценке качества активов отдельных банков второго уровня (БВУ).

«Тендерная комиссия (…) рассмотрела тендерные заявки по закупке услуг по оценке качества активов отдельных БВУ в рамках проведения проверок в соответствии с методологией по оценке качества активов Европейского Центрального Банка, скорректированной с учетом специфики законодательства и деятельности БВУ РК», — говорится в документе, представленном Национальным банком во вторник.

Тендерной комиссией рассмотрены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков: 1) консорциум в составе ТОО «BDO Kazakhstan» и ТОО «BDO Tax&Advisory»; 2) ТОО «Делойт»; 3) ТОО «Grant Thornton»; 4) простое товарищество – консорциум ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» и ТОО «КПМГ аудит»; 5) ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»; 6) ТОО «Эрнст энд Янг».

«По результатам рассмотрения тендерных заявок на предмет их соответствия условиям тендера определены: 1) перечень потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых соответствуют условиям тендера: ТОО «Делойт»; ТОО «Grant Thornton»; простое товарищество – консорциум ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» и ТОО «КПМГ аудит»; 2) перечень потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых не соответствуют условиям тендера: консорциум в составе ТОО «BDO Kazakhstan» и ТОО «BDO Tax&Advisory»; ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»; ТОО «Эрнст энд Янг», — уточнили в Нацбанке.

Тендерная комиссия, согласно протоколу, по результатам рассмотрения заявок на участие в тендере путем открытого голосования решила представить право для приведения тендерных заявок в соответствие условиям тендера консорциуму в составе ТОО «BDO Kazakhstan» и ТОО «BDO Tax&Advisory», а также ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» и ТОО «Эрнст энд Янг».

Напомним, 15 июля на расширенном заседании правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев сообщил, что в сфере фискальной политики совместно с правительством в 2019-2020 годах будет проработан вопрос повышения контрцикличности фискальной политики через внедрение новых бюджетных правил и ужесточения правил использования средств Нацфонда, а также добавил, что в банковской системе будет проведена комплексная независимая оценка качества активов банков. Он уточнил, что в проверку включено 14 банков, занимающих порядка 87% от всех активов банковской системы. Как отметил тогда глава финансового регулятора, до конца июля совместно с международным консультантом – компанией Oliver Wyman, будет завершена адаптация методологии Европейского Центрального Банка. Также он заверил, что «совместно с правительством будет проработан вопрос эффективного оздоровления предприятий реального сектора и ограничения поддержки нежизнеспособных предприятий в рамках государственных программ».