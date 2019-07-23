Один из двоих раненных охотинспекторов умер в Акмолинской области

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Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Один из двоих раненных охотинспекторов умер в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.

«Каныш Нуртазинов – сквозное ранение грудной клетки, смерть до приезда», — сообщили корреспонденту МИА КазТАГ в акимате Жаркаинского района во вторник.

Также в райакимате сообщили, что второй егерь Самат Спанов получил огнестрельное ранение передней грудной клетки.

«У него ранение верхней третьей плечевой кости слева», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, 23 июля примерно 11.00 инспекторами Центрального регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» Акмолинского опорного пункта при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства на территории Жаркайнского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки «Нива» белого цвета произведены выстрелы, в результате чего два егеря получили огнестрельные ранения. ОВД Жаркаинского района Акмолинской области начался поиск подозреваемых лиц, был объявлен план-перехват.

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