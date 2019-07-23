Медработники отстранены от должностей после смерти роженицы в Алматы

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Медицинские работники отстранены от должностей после смерти роженицы в Алматы, сообщает пресс-служба управления здравоохранения города.

«На сегодня со смертью пациентки в организации родовспоможения создана комплексная комиссия, в которую вошли представители республиканских организаций, комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения. В настоящее время все сотрудники, которые оказывали медицинскую помощь пациентке отстранены от занимаемой должности и лечебной работы», — сообщили в горздраве во вторник.

Как уточнили в ведомстве, 16 июля в городской роддом обратилась женщина 1990 года рождения с болями внизу живота на 36 неделе беременности.

«Незамедлительно больная была госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии для дальнейшего интенсивного лечения и решения тактики ведения. Медицинскими сотрудниками в рамках лечения было проведено полное клинико-лабораторное обследование. Проведены консультации узких специалистов, таких как терапевта, окулиста, невропатолога. К сожалению, в данном случае пациентку не удалось спасти», — уточнили в управлении.

Как отметили чиновники от здравоохранения, до этого у женщины были роды были в 2018 году, которые закончились операцией кесаревым сечением.

«Материалы комиссионной проверки касательно качества оказания медицинской помощи пациентке будут направлены для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения в ДВД города Алматы», — добавили в горздраве.

Ранее стало известно, что в Алматы после операции кесарева сечения умерла мать троих детей. Отмечалось, что в результате операции родилась девочка, которая жива.