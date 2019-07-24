Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ — Дождь, гроза, пыльная буря и туман ожидаются в четырех областях Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«25 июля в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал. Днем местами град. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 25 июля ожидается гроза, днем град. В Семее 25 июля ожидается гроза, днем град», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Также сообщается, что 25 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с; в Петропавловске 25 июля ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

«25 июля в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. 25 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, туман. Днем ветер северный местами 18 м/с», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.