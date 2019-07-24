Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Представлен прогноз погоды на четверг-субботу по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по городу Нур-Султан. На 25 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +25+27. На 26 июля: переменная облачность, дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +24+26. На 27 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +25+27», — говорится в сообщении в среду.

В Алматы 25 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +32+34. 26-27 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +18+20, днем +29+31.

«Прогноз погоды по городу Шымкент. На 25 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +35+37. На 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +33+35. На 27 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +35+37», — добавили синоптики.