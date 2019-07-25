На казахстанских месторождениях Polymetal за I полугодие произведено 235 тыс. унций золота

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Алматы. 25 июля. КазТАГ  На казахстанских месторождениях «Варваринское» и «Кызыл» за I полугодие 2019 года произведено, соответственно, 76 тыс. и 159 тыс. унций золота, сообщила пресс-служба российского Polymetal, владеющего активами в Казахстане.

Производство золота за I полугодие 2019 года на месторождении «Кызыл» (в Восточно-Казахстанской области), работающим на полной проектной мощности, составило 159 тыс. унций золота. На месторождении «Варваринское» (Костанайская область) произведено 76 тыс. унций, указывается в пресс-релизе, распространенном накануне вечером.

«Производство (в целом – КазТАГ) за I полугодие 2019 года выросло на 22% по сравнению с прошлым годом и составило 756 тыс. унций в золотом эквиваленте. Мы ожидаем существенно больший объем производства во II полугодии», — прогнозирует компания.

«Варваринское» – первое предприятие Polymetal в Казахстане, приобретенное в 2009 году, состоит из золоторудного карьера и месторождения «Комаровское».

«Кызыл» – актив мирового класса, приобретенный компанией в 2014 году, объединил месторождения упорных руд «Бакырчик» и обогатительную фабрику, производство золотого концентрата на которой началось во II квартале 2018 года.

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Polymetal – крупнейший производитель серебра и один из ведущих в РФ золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Казахстане, Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае и на Чукотке. Крупнейшие акционеры Polymetal – группа «ИСТ» Александра Несиса и партнеров (27,43%), PPF Group Петра Келлнера (11,63%) и семья Александра Мамута (9,46%).

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