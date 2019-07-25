Кто и зачем сгущает феминофобские краски в контексте возможности прихода Дариги Назарбаевой на пост главы государства?!

Да, таким людям, наверное, было бы желательно дальнейшее развитие ситуации на политическом поле РК по кыргызской модели. Но чем такой вариант грозит обернуться?

Газета Arab Times Kuwait English Daily опубликовала статью под названием «Will life imitate art? Steppe queen film makes Kazakhs wonder» — «Явится ли жизнь имитацией искусства? Фильм про степную царицу удивляет казахов».

В предисловии к ней говорится так: «Продюсером картины является младшая дочь Назарбаева».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Стареющий центрально—азиатский лидер готовит свою дочь к унаследованию власти, и потом она преодолевает недоверие к ней со стороны своего патриархального общества с тем, чтобы объединить собственный народ.

Это могло бы явиться описанием дальнейшего пути Дариги Назарбаевой, 56-летней дочери бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая, как полагают многие, в конечном итоге станет президентом этой нефтедобывающей страны.

На самом же деле это — сюжет фильма о Томирисе, древней центрально-азиатской царице-воине, который готовится к выходу в прокат в Казахстане. И продюсером и соавтором картины является младшая сестра Дариги Назарбаевой — Алия.

Слоган фильма, судя по предварительным рекламным материалам, звучит так: «Царица, рожденная, чтобы сделать степь великой».

79-летний Нурсултан Назарбаев, в прошлом являвшийся аппаратчиком Коммунистической партии, подал в отставку с поста президента Казахстана в марте после трех десятилетий правления страной. Он выдвинул спикера Сената Касым-Жомарта Токаева в качестве своего преемника, и тот одержал победу на состоявшихся 9 июня президентских выборах.

Но некоторые политические обозреватели считают, что Токаев является местоблюстителем и что права преемника в конечном итоге перейдут к члену семьи Назарбаевых.

Когда ее отец ушел в отставку, Дарига стала новым спикером Сената и таким образом сделалась фигурой номер 2 в политической иерархии Казахстана, бывшей советской республики с населением в 18 миллионов человек, которая обрела государственную независимость в 1991 году.

Однако идея касательно женщины на посту правителя может оказаться трудно-воспринимаемой в стране, где многие все еще верят, что роль женщины заключается в занятии домашними делами».

Утверждения о том, что казахское или, если взять шире, казахстанское общество не готово к тому, чтобы президентом стала женщина, — это, как нам кажется, порождение утрированного представления. Тут никакой проблемы, в общем-то, нет. В Индии и Пакистане, то есть в куда более традиционалистских и консервативных, чем постсоветский Казахстан, странах, женщины становились премьер-министрами, то есть возглавляли исполнительную власть. И такие назначения никаких особых вопросов не вызвали. В Турции также женщина находилась на посту премьер-министра. Речь идет о Тансу Чиллер, которая в 1996-1997 годах возглавляла турецкое правительство.

Феминофобские краски в контексте возможности прихода Дариги Назарбаевой на пост главы государства сгущаются, видимо, теми, кто упорно не желает перехода власти в руки кого бы то ни было из семьи первого президент РК. Тут хороши и взывание к принципам демократии и свободы выбора, и наведение тени на плетень со ссылкой на якобы неготовность казахского или казахстанского общества видеть женщину своим президентом.

Да, таким людям, наверное, было бы желательно дальнейшее развитие ситуации на политическом поле РК по кыргызской модели. В Кыргызстане два из трех бывших всенародным голосованием избранных президентов бежали из страны, и в отношении них и членов их семей возбуждались уголовные дела. А третьего такого бывшего президента Алмазбека Атамбаева в конце июня парламент Кыргызстана лишил неприкосновенности. И против него также возбуждено уголовное дело. Сейчас, когда пишутся эти строки, поступают сведения о том, что Алмазбек Атамбаев также собирается уехать из своей страны.

И что же, нам желателен аналогичный сценарий?! Простонародным массам – вряд ли. Потому что следование такому сценарию тут гарантированным образом вызовет куда большие, чем там, потрясения. Ведь Казахстан – это не Кыргызстан. Тут есть еще много чего, что делить и из-за чего делиться. Поэтому руководству государства немедленно следует озаботиться извлечением уроков из опыта Кыргызстана и сформировать очень серьезную стратегию по недопущения его повторения в нашей стране.

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