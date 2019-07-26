Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 26 июля. КазТАГ – Доллар США относительно данных за четверг в пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т383,6, а продажи – Т384,8.

В Алматы $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т384,5, а продают по Т386.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т385, а продажи – Т385,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т381,8.

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