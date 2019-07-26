Нур-Султан. 26 июля. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохранится в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами по республике пройдут дожди с грозами. Лишь на юге республики сохраняется ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможно выпадение града, на севере – местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 3-8, днем порывы 13 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +22+24.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +19+21, днем +31+33.

В Шымкенте облачно, ветер 4-10 метров в секунду. Днем +35+37, ночью +19+21.

«В Атырауской, Карагандинской, днем Западно-Казахстанской областях местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами возможен град. В Мангыстауской, Актюбинской, днем Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской обалстях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами туман. В Павлодарской области местами ожидается туман, возможен град, днем при грозе усиление ветра 18 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал, днем возможен град, ночью и утром местами – туман», — уточнили в «Казгидромете».

Днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской ожидается сильная жара.

«В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Алматинской, местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — добавили синоптики.