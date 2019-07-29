Казахстанец завоевал «бронзу» на международном турнире по греко-римской борьбе в Минске

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Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Казахстанец Данияр Каленов завоевал «бронзу» на международном турнире по греко-римской борьбе в Минске, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Команда Казахстана по греко-римской борьбе завоевала четыре медали на международном турнире имени Олега Караваева в Минске. Последним, кому удалось попасть на пьедестал, стал Данияр Каленов. Спортсмен смог завоевать «бронзу» в весовой категории до 67 кг», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, ранее бронзовые медали также завоевали Мейрамбек Айнагулов (до 63 кг), Мейржан Шермаханбет (до 72 кг) и Ерулан Искаков (до 97 кг).

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