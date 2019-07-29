Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Курс доллара США в понедельник относительно данных за субботу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменниках $1 в среднем покупают по Т383,4, а продают по Т385,4.

В Алматы средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т384,8, а продажи – Т386,4.

В Шымкенте в обменных пунктах $1 в среднем покупают по Т385,4, а продают по Т386,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т384,92.