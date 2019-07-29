Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Кратковременный дождь с грозой ожидается в понедельник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +20+22.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Днем +35+37, ночью +23+25.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +40+42, ночью +23+25.