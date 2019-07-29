Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части Казахстана 30 июля-1 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, на западе, северо-западе – местами сильные, значительное понижение дневной температуры до +17+25», — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно прогнозу, лишь на юге республики сохраняется погода без осадков и сильная жара +35+40.

«Местами по республике будут отмечаться грозы, шквалистый ветер, возможен град», — резюмируется в сообщении.