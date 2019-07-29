Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане, Шымкенте и шести областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«29 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Кокшетау утром и днем 29 июля ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 29 июля ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«Утром и днем 29 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал. Местами пыльная буря, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте утром и днем 29 июля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане 29 июля ожидаются временами пыльная буря, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

«29 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае 29 июля ожидаются гроза, днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — добавили в «Казгидромете».

В Кызылординской области в понедельник местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный ночью местами 15-20, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

«29 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 29 июля ожидается гроза, днем шквал. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«29 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 29 июля ожидается гроза, ветер северо-западный 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.