Новая версия торговой системы KASE введена в эксплуатацию

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Алматы. 29 июля. КазТАГ – Новая версия торговой системы Казахстанской фондовой биржи (KASE) введена в эксплуатацию, сообщает сайт торговой площадки.

«С 29 июля 2019 года вводится в эксплуатацию новая версия торговой системы KASE (версия 2.55 сборка 1)», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточнили на бирже, в новой версии торговой системы KASE разработан функционал в целях запуска дополнительной сессии по операциям автоматического репо с корзиной государственных ценных бумаг (ГЦБ) с участием Национального банка Казахстана, а также реализована возможность выбора торгового счета в форме подачи заявки по операциям репо по первым цифрам такого счета.

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