Жительница Арыса: В городе не проводят никаких работ, СМИ показывают лишь некоторые дома

Астана. 29 июля. КазТАГ – Динара Халдарова. В Арысе не проводят никаких работ, СМИ показывают лишь некоторые дома, заявила жительница города Сауле Ильямова.

«Я приехала (в Нур-Султан – КазТАГ) из Арыса не только от своего имени, но и от имени других простых жителей города. Нас – простых жителей много. Сейчас в Арысе не проводятся никакие работы. Если даже ведутся работы, то только у тех, у кого есть деньги, власть, (…) агашки сверху. В новостях показывают лишь те дома, в которых имеются незначительные повреждения – с поврежденными окнами, дверьми, крышами. В этих домах восстанавливают поврежденные двери, окна и показывают в новостях, утверждая о том, что восстановительные работы в Арысе ведутся. Поезжайте сами, пройдитесь пешком по городу и посмотрите, сколько таких, как я», — сказала Ильямова в понедельник в Доме министерств.

По ее словам, к ним вчера приезжали с акимата.

«Вчера приезжали с акимата, мы обратились к ним, они нас отправили к людям, отвечающим за 12-й сектор, мы пошли к ним, а они в свою очередь отправляют нас к акиматовским. Они нас отфутболивают друг к другу. В итоге выяснилось, что за наш сектор отвечают люди из Актобе, которые привезли и оставили шифер, и сказали, чтобы дальше сами делали», — жалуется Ильямова.

Также она отметила, что никто не пришел и не предложил помощь с домом 80-летнего ветерана труда Пернебая Едилбекова, хотя бы чисто из уважения к его заслугам.

«Стены домов не подлежат восстановлению, нет ни дверей, ни окон, изнутри виден двор. Вот в этих домах нам обещают восстановить стены, а крыши, двери и окна мы должны сами сделать. Если бы у нас были деньги, мы бы так не ходили, мы бы сами все восстановили. Уже август начинается, а результатов никаких, лишь шифер принесли и оставили, сказав, что дальше мы сами должны все сделать. Из-за этого я приехала в Астану от имени всех простых жителей Арыса за помощью», — резюмировала Ильямова.

Жительницу Арыса в Доме министерств выслушал заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Идырысов, который обещал Ильямовой, что сам поедет в Арыс и осмотрит дома.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли трое, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».