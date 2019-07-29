Токаев поручил правоохранительным органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь в ВКО

Астана. 29 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Дал поручение правоохранительным органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь (ВКО), где браконьеры незаконно вылавливают рыбу ленок (ускуч) для добычи большого количества икры», — написал Токаев на своей странице в Twitter в понедельник.

Он отметил, что добыча большого количества икры на озере Маркаколь взята на контроль.