Токаев поручил правоохранительным органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь в ВКО

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Астана. 29 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Дал поручение правоохранительным органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь (ВКО), где браконьеры незаконно вылавливают рыбу ленок (ускуч) для добычи большого количества икры», — написал Токаев на своей странице в Twitter в понедельник.

Он отметил, что добыча большого количества икры на озере Маркаколь взята на контроль.

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