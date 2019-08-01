Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – Авиационную администрацию Казахстана возглавил англичанин, передает корреспондент агентства.

«Решением совета директоров назначен генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс», — сообщили в четверг в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Как заявили в МИИР, «Гриффитс имеет обширный опыт работы в сфере гражданской авиации».

«Возглавлял департамент гражданской авиации министерства транспорта Великобритании и курировал работу Британского государственного агентства гражданской авиации (UKCAA). Являлся директором по безопасности полетов и авиационной безопасности в авиакомпании EasyJet Luton. Был руководителем проекта по запуску нового лоукостера Nas Air (Flynas) в Саудовской Аравии. Летал в качестве командира на воздушных судах Airbus 320 и Boeing 737. В разные годы работал на руководящих должностях в Европейской комиссии. Был вице-президентом Европейского региона международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и возглавлял различные коммерческие организации гражданской авиации», — сказано в сообщении.

Напомним, 30 июля МИА КазТАГ сообщало, что Авиационная администрация Казахстана официально определена правительством страны в качестве уполномоченной организации в сфере гражданской авиации. Отмечалось, что организация приступит к работе с 1 августа.

О том, что Авиационная администрация Казахстана начнет работу с 1 августа МИА КазТАГ сообщало еще 1 мая. Незадолго до этого – 11 апреля сенат одобрил законопроект, направленный на системное и долгосрочное развитие отрасли гражданской авиации Казахстана. Ключевым новшеством законопроекта является ориентирование деятельности комитета гражданской авиации (КГА) на модели Британского государственного агентства гражданской авиации и Агентства безопасности авиации Европейского союза (ЕС).

Ожидается, что АО «Авиационная администрация Казахстана» будет осуществлять меры по обеспечению устойчивого развития отрасли гражданской авиации, в том числе разрабатывать подходы по стратегическому и долгосрочному развитию данной отрасли, анализировать и принимать меры по сохранению и развитию человеческих ресурсов в гражданской авиации, вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства и имплементации норм международного законодательства.