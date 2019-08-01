Более чем на 30 тыс. сократилось число работников «Самрук-Казына», «Байтерека» и «Казагро» в ходе приватизации

Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – Более чем на 30 тыс. сократилось число работников АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына», АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» и АО «НУХ «Казагро» в ходе приватизации, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.
«В рамках реализации комплексного плана приватизации среднесписочная численность работников АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «Казагро» сократилась на 30 374 человек (АО «ФНБ «Самрук-Казына» – 30 054, АО «НУХ «Байтерек» – 60, АО «НУХ «Казагро» – 260)», — сообщается в ответе Мамина на запрос.
Ранее сообщалось, что в соответствии с комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы на сегодняшний день реализован либо передан в доверительное управление с правом последующего выкупа 501 объект (122 из которых – социальной направленности) на общую сумму Т497 млрд (республиканская собственность – 54 объекта на Т65 млрд, коммунальная собственность – 251 объект на Т64 млрд, нацхолдинги и нацкомпании – 105 объектов на Т361 млрд, социально-предпринимательские корпорации – 91 объект на Т7 млрд).
Напомним, 26 июня мажилисмены заявили о том, что количество объектов, переданных в частные руки по комплексному плану приватизации, достигло почти 500. Из них, по данным парламентариев, ровно половина – объекты коммунальной собственности. Через различные форматы, по словам депутатов, приватизированы поликлиники, реабилитационно-