Более чем на 30 тыс. сократилось число работников «Самрук-Казына», «Байтерека» и «Казагро» в ходе приватизации

Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – Более чем на 30 тыс. сократилось число работников АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына», АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» и АО «НУХ «Казагро» в ходе приватизации, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

«В рамках реализации комплексного плана приватизации среднесписочная численность работников АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «Казагро» сократилась на 30 374 человек (АО «ФНБ «Самрук-Казына» – 30 054, АО «НУХ «Байтерек» – 60, АО «НУХ «Казагро» – 260)», — сообщается в ответе Мамина на запрос.

Ранее сообщалось, что в соответствии с комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы на сегодняшний день реализован либо передан в доверительное управление с правом последующего выкупа 501 объект (122 из которых – социальной направленности) на общую сумму Т497 млрд (республиканская собственность – 54 объекта на Т65 млрд, коммунальная собственность – 251 объект на Т64 млрд, нацхолдинги и нацкомпании – 105 объектов на Т361 млрд, социально-предпринимательские корпорации – 91 объект на Т7 млрд).

Напомним, 26 июня мажилисмены заявили о том, что количество объектов, переданных в частные руки по комплексному плану приватизации, достигло почти 500. Из них, по данным парламентариев, ровно половина – объекты коммунальной собственности. Через различные форматы, по словам депутатов, приватизированы поликлиники, реабилитационно- оздоровительные комплексы, диагностические центры, диспансеры, санатории, спортивные клубы, музыкальные и изобразительные школы, дворцы спорта, дома школьников. Также, по их словам, приватизирован ряд медицинских, образовательных и научных учреждений, находившихся в республиканской собственности. Вместе с тем, мажилисмены подчеркнули, что «никаких существенных поступлений в бюджет приватизация данных объектов не принесла», следовательно, по их мнению, «главным результатом должно было стать снижение стоимости услуг, расширение их ассортимента, улучшение качества обслуживания». Они поинтересовались, кто осуществляет измерение этих качественных показателей. В запросе отмечалось, что «постприватизационный контроль сводится к формальным индикаторам, включая сохранение профиля деятельности, числа рабочих мест».