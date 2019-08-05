Названа минимальная стоимость билетов на футбольный матч Россия – Казахстан

Новости 100 0
Лучше пикейные жилеты, чем жёлтые Лучше пикейные жилеты, чем жёлтые
3667

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Стартовала продажа билетов на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в понедельник.

Матч пройдет 9 сентября на стадионе в Калининграде, начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Стадион «Калининград» может принять 35 016 зрителей.

Отмечается, что болельщики смогут приобрести до 4 билетов в одни руки.

Самый дешевый билет без скидки обойдется в 750 рублей (4500 тенге), самый дорогой — в 10000 рублей (60000 тенге).

Напомним, в отборочной группе I сборная России занимает второе место, после четырех матчей набрав 9 очков. Лидирует с 12 очками команда Бельгии. На третьей строчке находится команда из Казахстана (6), сборная Шотландии расположилась на четвертой строчке (6), пятое место занимают киприоты (3). Таблицу замыкает команда Сан-Марино (0).

Похожие материалы:

  1. Названа планируемая в РК предельная цена на реализуемый вне электронных площадок газ на IV квартал
  2. Названа планируемая сумма средств госбюджета РК на повышение зарплат бюджетникам в 2019 году
  3. Россия обновила и укрепила трассу от Челябинска через Троицк до границы с Казахстаном
  4. Россия начала ремонт автодороги до границы с Казахстаном в Омской области
  5. Россия ратифицировала протоколы об изменении устава ОДКБ

Новости партнеров

Загрузка...