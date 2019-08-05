Названа минимальная стоимость билетов на футбольный матч Россия – Казахстан

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Стартовала продажа билетов на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в понедельник.

Матч пройдет 9 сентября на стадионе в Калининграде, начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Стадион «Калининград» может принять 35 016 зрителей.

Отмечается, что болельщики смогут приобрести до 4 билетов в одни руки.

Самый дешевый билет без скидки обойдется в 750 рублей (4500 тенге), самый дорогой — в 10000 рублей (60000 тенге).

Напомним, в отборочной группе I сборная России занимает второе место, после четырех матчей набрав 9 очков. Лидирует с 12 очками команда Бельгии. На третьей строчке находится команда из Казахстана (6), сборная Шотландии расположилась на четвертой строчке (6), пятое место занимают киприоты (3). Таблицу замыкает команда Сан-Марино (0).