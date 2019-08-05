Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Трампу

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Алматы. 5 августа. КазТАГ – Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу.

«Направил Д.Трампу письмо с соболезнованиями по случаю трагических инцидентов, унесших жизни многих невинных граждан. В этот печальный для США момент народ Казахстана разделяет горе американского народа. Выражаю вам искренние соболезнования и сочувствие, г-н президент», — написал Токаев в Twitter.

Напомним, в техасском городе Эль-Пасо в результате массового расстрела 20 человек погибли и 26 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.

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