Почти Т3,8 трлн хотят потратить из бюджета РК на гарантированную бесплатную медпомощь в 2019-2022 годы

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Почти Т3,8 трлн планируется потратить из республиканского бюджета Казахстана на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в 2019-2022 годы, сообщается в проекте бюджетной программы.

«Расходы по бюджетной программе «Обеспечение ГОБМП» (в тыс. тенге – КазТАГ): 2019 – 954 573 580; 2020 – 1 036 052 777; 2021 – 883 533 017; 2022 – 888 044 747», — сказано в документе, представленном министерством здравоохранения.

Таким образом, речь идет о сумме в Т3 762 204 121 000.

«Задачи: младенческая смертность на 1000 родившихся живыми в 2019 году – 7,8, в 2020 году – 7,7, в 2021 году – 7,6; материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми в 2019 году – 11,2, в 2020 году – 11,1, в 2021 году – 11; смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: в 2019 году – 174,5, в 2020 году – 174,4, в 2021 году – 174,3; смертность от злокачественных заболеваний на 100 тыс. населения: в 2019 году – 83,1, в 2020 году – 82,7, в 2021 году — 82,3; уровень потребления стационарной помощи, финансируемой в рамках ГОБМП, кроме социально-значимых заболеваний (число койко-дней на 1000 населения) в 2019 году – 1 058,5; в 2020 году – 1 057,9; в 2021 году – 1 057,3; заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения в 2019 году – 52; в 2020 году – 49,5; в 2021 году – 47; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения в 2019 году – 3,1, в 2020 году – 3,05, в 2021 году – 3; доля частных поставщиков медицинских услуг в рамках ГОБМП в 2019 году – 41%; в 2020 году – 41,5%; в 2021 году – 42%; доля пациентов, обеспеченных бесплатными лекарственными средствами на амбулаторном уровне в рамках программы управления заболеваниями в 2019 году – 95%, в 2020 году – 98%, в 2021 году – 100%», — сказано в описании программы.

В качестве цели программы указаны «обеспечение доступности медицинской помощи», «улучшение здоровья населения, путем проведения уникальных высокотехнологичных услуг, оказания медицинской помощи социально-значимым заболеваниям и обеспечения лекарственными средствами».

Программа состоит из семи подпрограмм: «Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», «Услуги по обеспечению финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», «Оказание медицинской помощи с применением инновационных медицинских технологий и лечение за рубежом», «Оказание медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями, за исключением направлений, финансируемых через Фонд социального медицинского страхования», «Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации», «Реализация концепции создания Национального научного онкологического центра» и «Услуги по координации в области трансплантологии».