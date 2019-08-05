Более Т406 млн намерены потратить на реализацию концепции создания Национального научного онкоцентра РК

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Более Т406 млн намерены потратить на реализацию концепции создания Национального научного онкологического центра Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной подпрограмме «Реализация концепции создания Национального научного онкологического центра» (в тыс. тенге – КазТАГ): 2020 – 406 126», — говорится в проекте бюджетной программы «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», представленном министерством здравоохранения.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что почти Т3,8 трлн хотят потратить из республиканского бюджета Казахстана на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 2019-2022 годы.