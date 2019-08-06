56 детей скончались сразу после рождения с начала 2019 года в областном роддоме в Атырау

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Атырау. 6 августа. КазТАГ – 56 детей скончались сразу после рождения с начала 2019 года в Атырауском областном перинатальном центре, передает корреспондент агентства.

«С начала ткущего года в Атырауском областном перинатальном центре родилось 5046 детей, 56 ребенка скончались сразу после рождения, 77 детей скончалось в утробе матери», — сообщили в прокуратуре региона во вторник.

Отмечается, что, проанализировав ситуацию, прокуроры дали поручение в уполномоченные органы для проведения служебного расследования на предмет наличия вины самих врачей.

«В рамках поручения к проверке привлечены независимые эксперты. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение в части уголовного преследования», — отметили в надзорном органе.

Отмечается, что управлением здравоохранения области в результате проведенных пяти служебных расследований и «разборов» к различной дисциплинарной ответственности были привлечены 10 главврачей поликлиник.

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«С начала года по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками зарегистрировано пять уголовных дел. В дальнейшем прокуратура области по каждому факту младенческой смерти будет проводить тщательные проверки», — заверили в ведомстве.

В настоящее время, по словам прокуроров, по данной категории дел расследуется два уголовных дела, одно из которых находится в суде (назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза).

«К сожалению, имеется факт смерти роженицы. Так, 26 мая 2019 года в областном перинатальном центре скончалась жительница Исатайского района гражданка Е. По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК РК», — уточнили в прокуратуре.

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