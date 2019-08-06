Нацхолдинг «Байтерек» не развивает экономику

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «НУХ «Байтерек» создан, чтобы эффективно инвестировать резервы государства в развитие экономики, но эффекта нет, прокомментировал появившуюся в интернете информацию о вероятности расформирования в 2020 году нацхолдинга «Байтерек» экономист Алмас Чукин.

«Они (нацхолдинг «Байтерек» – КазТАГ) созданы с умом тратить (инвестировать) резервы государства для развития экономики. Они курируют «институты развития». Проблема в том, что, то ли цели не такие, то ли методы, но особого эффекта «развития» незаметно», — отметил собеседник агентства.

Проблема, по его словам, – не в их прибыли. «В конце концов, они не для завтрашней прибыли созданы», отреагировал он на замечание корреспондента МИА КазТАГ о том, что прибыль холдинга за 2018 год снизилась на 20%, а административные расходы возросли на 15%.

«По сути, может быть и надо (расформировать – КазТАГ). Проблема – в том, что их не первый раз пытаются расформировать и все никак», — констатирует Чукин.

По его словам, официально прекратить существование холдинга – непросто.

«Они понабрали долгов, поназаключали договоров, где они являются стороной. И так просто финансовую контору не закроешь», — поясняет эксперт.

Да и функции непонятно кому отдать, размышляет эксперт.

«Деньги государственные на разные институты и программы идут, а кто их будет контролировать и считать?» — задается риторическим вопросом Чукин.

В последние дни в специализированных экспертных группах в интернете циркулирует информация о том, что нацхолдинг «Байтерек» могут расформировать, разделив (сократив) его фонды по институтам развития. Вероятность расформирования оценивается авторами сообщений в 60-70%.