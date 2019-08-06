С 6 августа в трех областях Казахстана временно отключат сервисы телерадиовещания

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Алматы. 6 августа. КирТАГ — С 6 августа в Алматинской, Павлодарской и Костанайской областях Казахстана временно отключат сервисы телерадиовещания. Сообщается на сайте «Казтелерадио» во вторник.

«В августе 2019 года на радиотелевизионных станциях Алматинской, Павлодарской и Костанайской областях начнутся работы по демонтажу аналогового оборудования. В связи с проводимыми работами будет произведено временное отключение сигналов ряда теле,- радио программ в указанных регионах», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

«Казтелерадио» также публикует график демонтажа по регионам, из которого следует, что работы продлятся до конца сентября.

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