Пожар в ресторане «Мельница» в Нур-Султане ликвидирован

Новости 71 0
Алматинский аэропорт – маленький и не удаленький Алматинский аэропорт – маленький и не удаленький
5782

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ — Пожар в ресторане «Мельница» в Нур-Султане ликвидирован. Сообщает КЧС МВД РК во вторник.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован в 17:18. Ориентировочная площадь пожара составляла 200 кв.м», — говорится в сообщении КЧС.

Напомним, сообщение о пожаре в ресторане «Мельница» по ул. Туран поступило на пульт «101» в 15:09. К моменту прибытия первых пожарных подразделений — в 15:12, происходило горение деревянных перекрытий крыши. Тушение пожара усложнялось сложной конструкцией кровли. Посетители самостоятельно покинули заведение до прибытия пожарных. На месте пожара к бригаде филиала ЦМК КЧС обратились 2 человека за медицинской помощью с незначительными ожогами кистей рук и голени. После осмотра отпущены на амбулаторное наблюдение.

В тушении пожара был задействован 41 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК КЧС.

Похожие материалы:

  1. Кратковременный дождь ожидается в четверг в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков
  2. Погода без осадков ожидается во вторник в Алматы и Шымкенте, в Нур-Султане дождь
  3. Крупный пожар на складе в Алматы ликвидирован
  4. Пожар в пятиэтажке по проспекту Назарбаева в Алматы ликвидирован
  5. Дождь ожидается в понедельник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков

Новости партнеров

Загрузка...