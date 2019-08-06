Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ — Пожар в ресторане «Мельница» в Нур-Султане ликвидирован. Сообщает КЧС МВД РК во вторник.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован в 17:18. Ориентировочная площадь пожара составляла 200 кв.м», — говорится в сообщении КЧС.

Напомним, сообщение о пожаре в ресторане «Мельница» по ул. Туран поступило на пульт «101» в 15:09. К моменту прибытия первых пожарных подразделений — в 15:12, происходило горение деревянных перекрытий крыши. Тушение пожара усложнялось сложной конструкцией кровли. Посетители самостоятельно покинули заведение до прибытия пожарных. На месте пожара к бригаде филиала ЦМК КЧС обратились 2 человека за медицинской помощью с незначительными ожогами кистей рук и голени. После осмотра отпущены на амбулаторное наблюдение.

В тушении пожара был задействован 41 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК КЧС.