Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием поля повышенного атмосферного давления и сухого южного циклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере, северо-западе и центре республики под влиянием северо-западного циклона с районов Мурманска местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, возможно выпадение града», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +18+20, днем +27+29.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +22+24, днем +34+36.

В Шымкенте солнечная погода без осадков, ветер 6-13 метров в секунду. Днем +37+39, ночью +22+24.

В Северо-Казахстанской, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град. Днем +20+25, ночью +11+16.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал, возможен, град местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +15+20.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал, днем возможен небольшой дождь с грозой. Днем +29+34, ночью +14+19.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, пыльная буря, местами ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38 (на юге +41), ночью +21+26.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, пыльная буря, ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +21+26.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами возможен небольшой дождь с грозой. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Карагандинской области днем местами возможен небольшой дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30 (на юге +35), ночью +13+18.

В Актюбинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +10+15.

В Мангыстауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +19+24.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Алматинской области днем местами ожидается очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +19+24.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +10+15.

В Атырауской области без осадков. Днем +26+31, ночью +15+20.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.