Под электрическим дамокловым мечом

Стабильность поставок электроэнергии в Алматы под системной угрозой

Появление электричества добавило человечеству 1000 новых профессий. Ранее распространение железных дорог создало 100 новых профессий. В настоящее время почти 10000 профессий из общего числа в 40000 завязаны на интернет. Июльская авария на ТЭЦ-2, оставившая Алматы на несколько часов без электроэнергии, лишний раз показала, что Всемирная паутина и связанные с ней виды заработков, общения и развлечений без электричества функционировать не могут.

В «ревущие девяностые» веерные отключения электроэнергии никого не удивляли – кризис, недостаток финансирования и инвестиций, износ оборудования, элементарное воровство алюминиевых и медных проводов. Однако когда свет пропадает на исходе второго десятилетия третьего тысячелетия, то многие не знают как реагировать.

Коллапс электроснабжения мегаполиса показал, что гигантская белка и облавы на проституток не могут являться главной заботой городских властей, а вот электричество – может и должно. В Алматы сохранилась кое-какая промышленность, однако назвать город индустриальным даже с очень большой натяжкой нельзя. При этом здесь масса индивидуального и мелкого бизнеса, которые завязаны на интернет. Репетиторы дают уроки по скайпу, кто-то получает заказы на выпечку сластей через социальные сети, интернет-покупки и финансовые переводы в режиме онлайн – это вообще норма жизни. Поэтому когда выключается свет, то происходит эффект отключения энергии в огромном производственном холдинге.

За время, прошедшее со времен охотников и собирателей, структура человеческого общества серьезно усложнилась. Первобытные люди как-то обходились без полиции, пожарных, скорой помощи и энергетиков, однако в современном мегаполисе без работы перечисленных служб коллапс наступает очень быстро.

В 2016 году, когда прежние объемы нефтедолларов кончились, инвентаризация энергетической отрасли Казахстана показала, что уровень износа электростанций достигает 70%. При этом средний возраст оборудования на тепловых электростанциях составлял 28,8 лет, на ГЭС – 37,5 лет.

Министр энергетики Канат Бозумбаев в июне текущего года на правительственном часе в парламенте сообщил, что износ генерирующих активов в Республике Казахстан в 2018 году составил 56%, а в 2009 году он был 83%. «Данный показатель является допустимым», – отметил тогда министр. Но если в 2009 году износ электромощностей был таким большим, то почему Алматы остался без света теперь, когда все вроде бы в пределах нормы?

Думается, что процент износа – это еще не все. В верхушке государственного аппарата Казахстана сложилась прослойка функционеров, которые могут работать на каком угодно участке. Аким – министр – «силовик» – топ-менеджер госхолдинга – посол – партийный функционер… Вроде бы между этими позициями не очень много общего, однако есть люди, которые попробовали себя почти на всех звеньях представленной цепи. Хороших результатов не показали, зато поуправляли вволю. Вряд ли энергетическая сфера страны избежала наплыва подобных управленцев. Кстати, среди менеджмента всевозможных электрических предприятий очень большой удельный вес финансистов и экономистов, а это стабильности генерации и поставок электроэнергии потребителям явно не добавляет.

Энергетическая отрасль совсем не та, где можно имитировать работу вместо реальной деятельности. Инвестиции здесь очень внушительные и их легко считать. Оборудование с генерацией в 1МВт невозможно выдать за 2МВт, даже если человек отучился по программе «Болашак». Поэтому либо электрическая сфера Казахстана модернизируется, либо тихо стагнирует, нависая дамокловым мечом над бизнесменами, игроманами, структурами повседневности и объектами жизнедеятельности.

Любопытная деталь. Когда в Алматы пропал свет, то практически все стратегические объекты мегаполиса перешли на аварийные системы электроснабжения. Электрогенератор не может находиться в рабочем состоянии просто так. Даже если в него всегда залита солярка, то может от времени пропасть качество масла, «запасть» стартер, еще какая-нибудь деталь выйти из строя из-за отсутствия профилактики. А тут при всей грандиозности аварии резервные мощности электроснабжения включились без видимых проблем. Все это свидетельствует о том, что электричество в южной столице пропадает достаточно часто, пусть и не в таких обширных районах, как 15 июля. Как результат, все держат генераторы в исправности, поскольку без электроэнергии в XXI веке просто никуда.

Энергетическую сферу невозможно привести в порядок раз и навсегда. Она постоянно нуждается в поддержке, заботе, инвестициях, качественных кадрах и четких планах развития. Ну а такие аварии, как июльская а Алматы, лишний раз напоминают о важности всего электрического в жизни современной цивилизации м крупных городов.

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